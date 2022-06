Flor Peña es una de las actrices más polémicas del momento. En cada nueva emisión de su programa, LPA, trasmitido por América, hace alguna mención que se vuelve viral y que da mucho de qué hablar.

Las fotos de Florencia Peña: "Me explota". Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram tiene alrededor de 6 millones de seguidores, con quienes comparte cada uno de los atuendos que luce para conducir el programa. Allí sus fans opinan tanto de los outfits como de la emisión de cada día del late night.

Florencia Peña se mostró con un vestido con hombreras y escote. Foto: instagram

En esta ocasión compartió un posteo mostrando un vestido color piel, con aberturas, hombreras y escote que llamó mucho la atención. Fueron miles los seguidores que le respondieron y cientos los que le dejaron un mensaje: “Sos la pu*@ ama en serio”, “Que increíble sos Flor”, “Te banco en todo lo que haces”, “No podes ser tan diva”, “Que linda que estas”, “Mi amor”, “Flor nunca dejes que te bajen, confía en lo que haces que siempre nos saca una sonrisa”, “Te bancamos mucho”.

Florencia Peña posó con un vestido color crema. Foto: instagram

Qué dijo Flor Peña sobre el saludo de De Paul a Tini Stoessel después de la final

Luego de que se jugó el partido entre Italia y Argentina, Flor tuvo su programa y no pudo evitar opinar: “El partido fue espectacular, pero no me voy a poner a hablar de fútbol. Lo que sí me sorprendió mucho fue el temita de De Paul”.

Florencia Peña en La Pu*@ Ama. Foto: instagram

Como se acostumbra, el jugador había dicho unas palabras luego del partido: “Déjame mandarle un beso muy grande a mi familia. A mi mamá, a mis hijos y a toda la gente que está del otro lado apoyándome. Y a mi abuela, a mi novia. A todos les quiero mandar un beso grande y agradecerles por estar siempre”.

Florencia Peña lució un vestido cremita. Foto: instagram

Pero la conductora desaprobó este gesto del futbolista: “¿Había necesidad de decir ‘le quiero mandar un beso a mi novia’? Fue en el momento en el que todo el mundo estaba hablando de fútbol. Aparte, no la nombró, pero todo el mundo sabe quién es”