A fines de septiembre, Julieta Nair Calvo (32) anunció que esperaba su primer hijo junto a su pareja, el empresario gastronómico, Andrés Rolando (34). Desde ese momento, la actriz comparte tiernas imágenes a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de dos millones de seguidores.

La actriz se convertirá en madre.

“Todo tranqui, no panza nada”, escribió en la última publicación que realizó desde Málaga, España, en donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones. En la imagen, que tiene más de cien mil likes, se la ve luciendo una bikini lila terciopelada.

“Hermosa pancita”, “Esa pancita tuya, cada día más preciosa Julieta”, “No podés ser tan perfecta”, “Por favor, esa pancita y vos” y “Felicidades juli y al flamante papá. Disfruten mucho”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Cuál será el nombre del bebé

Ante una conversación que la actriz tuvo con Ángel de Brito, el periodista le pregunto si sabían el nombre que le pondrían al bebé, a lo que ella respondió: “Tenemos uno, pero como todavía no sabemos qué va a ser… Yo me imagino un varón, pero no sé si es la cultura que decimos ‘varón’, o ‘el bebé’”, expresó la exChiquititas.

Además, indicó que su pareja tiene varias opciones pensadas: “De nena tiene una opción, y de varón tiene una o dos opciones. Está ahí medio definido”.