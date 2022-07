Desde su debut como cantante en Rombai, Emilia Mernes no paró de crecer de forma profesional. Ahora, la entrerriana acumula más de 5.9 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y tiene un séquito de fanáticos que no se pierden ni un solo paso.

Tras afrontar fuertes críticas que la apuntaban como “provocadora” luego de que se viralizaran algunos videos en los que se la podía ver muy cercana al streamer Coscu mientras Duki, su novio, estaba al lado, la calma parece haber vuelto a su vida.

Emilia Mernes en España Foto: @Tomiraimon

Ahora, la famosa cantante tiene la cabeza puesta en el lanzamiento de su álbum Tú crees en mi? y en el tour que hará para la presentación de sus canciones. Muchos de sus próximos shows se desarrollarán en España, con motivo del verano europeo.

Además se presentará en Estados Unidos y México. Sin embargo, los fanáticos argentinos aún esperan que Emilia confirme sus shows en el país. Mientras tanto, la artista se enfoca en sus próximas presentaciones y subió un relajado look para entrenar.

Emilia Mernes Foto: Instagrm/EmiliaMernes

“Focus”, escribió la cantante en una historia donde se la veía con un top deportivo rosa, un short negro, a tono con las medias y zapatillas. Parada sobre una máquina del gimnasio y con la botella de agua en la mano, Emilia posó para la cámara.

El relajado look que eligió Emilia Mernes para entrenar. Foto: Instagram

Noviazgo Duki y Emilia Mernes: ¿crisis en puerta?

Además de los videos que se viralizaron sobre el stream de Coscu, Emilia también tuvo que enfrentar las críticas que recibió luego de que la hayan captado bailando muy apasionadamente con un compañero de trabajo. Duki se cansó de los rumores y decidió publicar su descargo en Twitter.

Una usuaria de la red social de pajarito lanzó un fuerte comentario sobre el video: “En TikTok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el cul* a un chabón en la Bresh de Madrid toda la noche jajaja, pobre Duki. Re cornudo es”.

Cansado de ver cómo la gente opinaba sobre su relación, el trapero contestó: “O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todo los días 24hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta”.

“No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuanto molesta. Vivan y dejen vivir”, agregó Duki.