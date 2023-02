Nati Jota suele compartir con sus seguidores, que ya son más de 2,6 millones en Instagram, todo lo que le ocurre en su día a día. Muchas veces, los sorprende y emociona con sus logros profesionales, otras veces los hace reír con sus chistes, y otras tan solo los cautiva con sus fotos.

En febrero de 2022, la conductora de Nadie dice Nada subió a sus redes una foto candente de ella sentada en su cama, con lencería de encaje rojo. La foto cosechó más de 270 mil likes y ahora sus seguidores volvieron a comentar sobre ella.

El día que Nati Jota posó con un conjunto de ropa interior de encaje rojo: "El mes del amor" Foto: Instagram

En medio de las vísperas de San Valentín, Nati Jota había tomado la oportunidad de promocionar su conjunto a la vez que dejó un mensaje para sus fanáticos: “Cierto que febrero es el mes del amor, yo lo paso sin novio pero con un rojo fuego igual. Este conjunto de #dulcecarola, además de ser sexy, es mega cómodo. para vos o para regalar y sorprender”.

Nati Jota se ganó el Martín Fierro a mejor conductora

En enero de 2023, Nati Jota fue premiada por APTRA en los Martín Fierro en la categoría de Mejor Conductora Femenina en Radio Digital 2022 por su trabajo en Luzu TV.

El equipo de Nadie dice nada. Foto: Luzu TV

“No caigo que me lo gané y tampoco que me alegre tanto. Es que cuando las cosas me dan nervios, antes de que lleguen las subestimo. Por eso no me escribí nada para leer “por si ganaba” y por eso tampoco conté acá demasiado sobre la nominación. Es lo que hago siempre y aún así me la sigo creyendo cada vez”, escribió la influencer en Instagram tras recibir el galardón.

Nati Jota Foto: Instagram/natijota

Luego, continuó: “Pero gané, ganamos, además. Y digo ganamos porque Luzu se llevó 6 premios y me siento protagonista de esta película, me enorgullezco de cada uno de esos triunfos y me alegro como si fuera mío literalmente. Hace 2 años éramos 1000 x zoom y ahora 6 Martín Fierro. No tiene sentido y a la vez sí”.