El día que Mica Viciconte posó en ropa interior blanca en el jardín de su casa

Desde que alcanzó popularidad gracias a su paso por “Combate”, Mica Viciconte se ganó el corazón de miles de fanáticos que la acompañan hasta hoy. Luego de su salto a la fama, la profesora oriunda de Mar del Plata comenzó una incipiente carrera en los medios y ahora está consolidada como panelista.

Como parte del staff fijo del ciclo “Ariel en su salsa” de Ariel Rodríguez Palacios por Telefe, demostró sus dotes culinarios en “Masterchef Celebrity” donde se alzó campeona de la tercera temporada. Pero es a través de las redes sociales donde desata su costado más seductor.

Las fotos subidas de tono de Mica Viciconte Foto: Instagram/micaviciconte

En la última semana, la parejade Fabián Cubero se adelantó al verano con unas jugadas fotos en la pileta con una microbikini con diseño de selva. “Se acerca el veranooooooo”, celebró la también modelo en su cuenta de Instagram donde reúne más de 3.5 millones de seguidores.

Pero tiempo atrás, incluso antes de la llegada de los días de calor, Mica Viciconte se animó a fotografiarse en ropa interior desde el jardín de su casa. En aquella oportunidad, la joven de 33 años enfrentó el frío de mediados de agosto con un conjunto color blanco con detalles de puntilla.

La vez que Mica Viciconte enfrentó el frío en pleno invierno Foto: Instagram/micaviciconte

Se trató de una sesión de fotos para una marca de lencería y recolectó más de 88 mil “me gusta” y comentarios de toda clase como: “Nono ¿cómo puede estar tan diosa está mujer?”, “Dios mío que cuerpo, estás bellísima”, “Hermosa Micaela, diosa” y “¡Hay que estar debajo del sol en ropa interior!”.

La inesperada confesión de Mica Viciconte

En medio del éxito de Gran Hermano, todo Telefe está metido en el debate de los jugadores tanto dentro como fuera de la casa. Es así cómo el análisis del juego llegó hasta el ciclo de cocina de Ariel Rodríguez Palacios y en medio de la conversación, el chef le preguntó a Mica si se animaría a entrar en “GH”.

Sorprendió con sus fotos Foto: Instagram/micaviciconte

Fue cuando la también guardavidas confesó: “¿Hoy, decís? Voy a contar algo que no sabe nadie. Cuando era más chica, hace mucho tiempo y vivía en Mar del Plata, me presenté en el casting de Gran Hermano. Fue uno de los primeros, creo que el primero. Claramente no quedé y aunque no me eligieron, me presenté”.

Le llovieron los "me gusta" en redes Foto: Instagram/micaviciconte

Y reveló incluso la razón que la motivó a presentarse en la prueba y confesó que “en aquel momento necesitaba trabajo”. “¿Querés que te diga la verdad? me hubiera gustado entrar, pero hoy no puedo porque tengo un bebé chiquitito. Me divierten los desafíos, eh”, aclaró.