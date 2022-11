Mica Viciconte se adelantó al verano y enamoró con una microbikini desde el spa de su casa

Mica Viciconte es marplatense y saltó a la fama a través de “Combate”, el programa de entretenimiento de Canal 9, y si bien pasaron decenas de jóvenes por ese estudio, la guardavidas fue múltiple campeona y por supuesto, su lengua filosa no paso desapercibida.

Mica Viciconte encantó a a todos con su rutina de gimnasio.

Luego de una seguidilla de situaciones desafortunadas, la influencer se fue a probar suerte a Buenos Aires y su papá vio un llamativo anuncio. “Me dijo que buscaban chicas deportistas para un nuevo programa y fui. Me tocó hacer la fila de las “populares” porque no venía de ninguna agencia”, comentó.

Y agregó: “Pero me puse muy nerviosa cuando vi que “las vip” entraban más rápido. Entonces fui a quejarme y tanto discutí que me hicieron pasar… Muchos pueden pensar que tengo mal temperamento, pero no me gustan los grises, y siempre voy de frente”.

En su cuenta de Instagram tiene más de 3 millones de seguidores, allí compartió un video en donde vistió una microbikini clásica color negra, pero la luce fantástica.

Los roces de Mica Viciconte con Flor Vigna

Ambas se conocieron en el mítico programa de Combate; sin embargo, su relación nunca fue de mejores amigas.

“Las dos somos muy competitivas; ella era la líder de un equipo de Combate y yo, del otro. No tengo drama en trabajar con ella, pero creo que nunca seremos amigas”, dijo Viciconte.