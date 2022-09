Mica Viciconte tajante tras asegurar que Fabián Cubero no quiere casarse: “No esperen”

Mica Viciconte está transitando una nueva etapa en su vida: la maternidad. Desde que anunció que estaba en la dulce espera, Mica sacó a flote una faceta suya mucho más sensible, algo muy diferente a lo que tiene acostumbrado a su público. Siempre se la vio muy combativa y sin pelos en la lengua cuando se trata de opinar.

Sin embargo, nunca perdió su esencia y si hay algo que la caracteriza a Mica es su sinceridad. Actualmente está en el programa Ariel en su salsa (Telefé) y durante la edición de este jueves 15 una declaración llamó la atención de todos en el estudio.

Fabián Cubero y Mica Viciconte Foto: Web

Mientras Ariel Rodríguez Palacios estaba en plena preparación de una torta, manifestó que era ideal para un casamiento y le dio el pie a Viciconte para que se refiriera al posible casamiento con Fabián Cubero. “Yo anuncié el casamiento de mi mamá. Yo no me voy a casar. No hay casamiento. No va a haber casamiento, así que no esperen”, lanzó Mica.

Emocionada, Mica Viciconte mostró los primeros movimientos de su bebé Foto: web

Rápidamente Nicolás Peralta intervino: “¿Y Fabián tampoco quiere?”, pero no obtuvo la respuesta que buscaba. “No. Olvidate. Y mejor, le vine bárbaro. Pero puedo hacer fiesta sin casarme. No me voy a casar”, sentenció Viciconte.

Mica Viciconte mostró la primera carcajada de Luca Cubero

Tras grabar todo MasterChef Celebrity 3 embarazada Mica Viciconte fue madre de Luca el 6 de mayo de 2022. Sin dudas, una etapa completamente desconocida para la ex Combate, quien está en pareja con Fabián Cubero hace más de cuatro años.

Horas atrás, la famosa compartió un tierno video de su pequeño hijo y enterneció a todos sus seguidores. Y es que el bebé de poco más de cuatro meses lanzó su primera carcajada luego de que su mamá le haya hecho una payasada para lograr su objetivo. El video ya tiene más de 80 mil likes y miles de comentarios de sus seguidores.