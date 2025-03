La dinámica familiar entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte está lejos de ser tranquila. A un año de los quince años de Allegra Cubero, la ganadora de MasterChef se hizo viral al destacar que no asistiría a la celebración si estaba la modelo, lo que causó malestar en Neumann.

"Cuando ella (Allegra) quería una fiesta con la familia, yo le dije ‘por supuesto, no tenemos ningún problema, somos todos adultos, sabemos cómo es lidiar con la vida. Es tu gran día, es tu deseo y así será’“, aseveró Nicole Neumann en Puro Show (El Trece).

Tras esta situación, los fanáticos no han dudado en atacar a Mica Viciconte por implicar las problemáticas familiares en el cumpleaños de Allegra. Esto llevó a que la mediática rompiera el silencio en un duro descargo.

El comunicado de Mica Viciconte en contra de sus críticos

La pareja de Fabián Cubero se descargó en sus historias de Instagram. Allí, sentenció que siempre la catalogaban como la “mala” de la historia en medio del conflicto entre el exjugador y Nicole Neumann. "Es muy fácil ponerme en el papel de la ‘mala’ cuando alguien más toma una decisión”, comenzó diciendo Viciconte.

Mica Viciconte estalló en las redes sociales después de que la criticaran por su decisión en relación a los 15 de Allegra. (Fotos: capturas de pantalla de Instagram)

Seguidamente, apuntó contra sus críticos en la televisión. "En el mundo de la televisión, solo hay dos maneras de ser: ser transparente cuando se prende la cámara o actuar y decir algo que no es cierto. Hace siete años que formé una familia ensamblada, y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1% de lo que yo viví”, sentenció.

“Les recomiendo que midan sus palabras, especialmente esas mamás ‘perfectas’ que hablan como si lo supieran todo. Les recuerdo que yo también soy mamá y, con el tiempo, la vida me fue demostrando que tenía razón. Pero claro, es más fácil perder la memoria en estos casos, ¿no?. Me hice cargo de muchas situaciones que no me correspondían, porque así lo sentí y porque así soy. Pero me parece totalmente injusto que siempre me ataquen a mí, simplemente porque no soy la madre de... Antes me atacaban porque, según decían, quería ocupar el rol de madre. Después, lo que decía no tenía valor porque no era mamá. Ahora que soy mamá, me critican porque mi hijo no es adolescente... y así podría seguir", continuó diciendo la pareja de Fabián Cubero.

Finalmente, se defendió las panelistas del programa Puro Show (Pochi, Fernanda Iglesias y Carolina Molinari), quienes habrían tratado la problemática en vivo: “Por último, para cerrar, a estas mujeres que están ahí sentadas -Carolina Molinari, Fernanda Iglesias y Pochi- les sugiero que hagan su trabajo como corresponde: investigando bien y dando una opinión sin recurrir al insulto, como cuando le dijiste pelotu** a mi pareja. (Molinari)”.