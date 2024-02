Desde la playa, Jesica Cirio deslumbró con una microbikini aterciopelada

A través de Instagram, la modelo y conductora Jésica Cirio se mostró disfrutando del verano y la playa tras haber cerrado un 2023 superconvulsionado, tras su separación de Martín Insaurralde y el escándalo que se sumó detrás con las polémicas fotos con una modelo erótica.

Como no hay mal que dure cien años, la modelo aprovechó el verano para descansar y disfrutar del mar y, tal como nos tiene acostumbrados, sorprender a sus seguidores en Instagram con un look para imitar.

Jesica Cirio paralizó Instagram. Foto: instagram

La ex conductora de La peña de Morfi se convirtió en una celebridad de las redes sociales. En Instagram, sin ir más lejos, tiene una inmensa comunidad de más de 3.5 millones de seguidores.

Jesica Cirio con una microbikini muy diminuta. Foto: Instagram

Con todos ellos comparte fotografías y videos de su día a día, de las sesiones fotográficas con las marcas que trabaja y, especialmente, con sus rutinas de ejercicio que no tardan en volverse un éxito.

Microbikini y pantalón cargo, la combinación perfecta que eligió Jésica Cirio para la tarde playera. Foto: desconocido

Con un bronceado envidiable, Jésica posó, rodeada del mar celeste y rocas bajo sus pies, con un traje de baño aterciopelado en naranja que combinó con un pantalón cargo tiro bajo en el mismo color, una combinación ideal para la caída de la tarde cerca del mar y el descenso de la temperatura.

La modelo posó de espaldas en un posteo que encendió Instagram. Foto: desconocido

“SUMMER TIME Amando el ruido del mar 🌊 y este look 🧡 que no puede más”, escribió la modelo debajo de la imagen que no tardó en llenarse de “me gusta” y comentarios cargados de elogios y buena onda por parte de sus seguidores.

¿Cómo se hizo famosa Jesica Cirio?

Jesica Cirio saltó a la fama en el año 2001 con el programa Siempre sábado (hoy conocido como Pasión de sábado) para participar en el concurso “Diosa Tropical”. El video, que contenía imágenes subidas de tono, se volvió viral, catapultándola a la fama nacional.

Jesica Cirio en Diosa tropical Foto: web

A partir de ese momento, Cirio comenzó a recibir ofertas para trabajar en televisión como modelo y vedette. Participó en programas como Polémica en el Bar, Sábado Bus y Bailando por un Sueño, consolidándose como una figura popular en el mundo del espectáculo argentino.