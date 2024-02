Denisse de Gran Hermano cautivó con un look nude y metalizado

Aunque Denisse González ya no forma parte de la casa de Gran Hermano, la exconcursante emplea sus días fuera del programa para interactuar con su creciente comunidad de seguidores en las redes sociales.

Denisse Belén González, originaria de Trelew, estudia derecho. En su participación en Gran Hermano 2024, se autodefinió como una chica versátil y expresó su amor por la pesca, la vida al aire libre y el camping. También compartió su pasión por el maquillaje y se describió como una persona sumamente coqueta.

Denisse de Gran Hermano enamora en Instagram.

Fuera del entorno de la casa, la exconcursante exhibe su sensualidad en cada imagen que comparte en Instagram. Su número de seguidores aumenta constantemente, acompañado de elogios y “likes” que no se hacen esperar.

En esta oportunidad, la exhermanita desplegó toda su sensualidad con una foto en la que lució un outfit en color nude metalizado. En la imagen se la puede ver con el pelo recogido y el outfit perfecto para un look de noche.

Denisse de Gran Hermano encandiló con un outfit en color nude metalizado Foto: Instagram

No complementó el look con accesorios, ya que el vestido se llevó todo el protagonismo. La exhermanita llevó el pelo recogido y las uñas en un profundo color vino. Lo que sí, apostó a un maquillaje marcado, ideal para el look de noche.

DENISSE DE GRAN HERMANO DESLUMBRA CON SU CAMBIO DE LOOK

La hermanita despliega toda su sensualidad y audacia con cada imagen o video que comparte con sus seguidores. La ex participante compartió un video en donde muestra el antes y después de su look.

El impactante cambio de look de Denisse de Gran Hermano Foto: instagram

Denisse se llevó todas las miradas luciendo un peinado mega sensual. Pelo suelto, con ondas bien marcadas. Y el maquillaje sutil pero muy impactante. Labios de color nude y brillos. Delineado negro bien marcado para los ojos y sombras en color nude. La joven se llevó todas las miradas y conquistó a sus seguidores.