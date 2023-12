De entre casa y al natural: Cinthia Fernández bailó en ropa interior blanca.

Cinthia Fernández saltó a la fama en el Bailando 2005 y desde entonces, construyó una gran carrera y muy variada, ya que no solo se dedicó al baile, sino que también expuso su talento en la acrobacia, el modelaje, la actuación y la desenvoltura necesaria para ser panelista en programas de espectáculos.

Lo cierto es que su carácter frontal y su personalidad atrevida le brindaron un público fiel. En la actualidad, Cinthia posee 5.8 millones de seguidores en su perfil de Instagram, donde postea sobre su vida diaria, los momentos con sus hijas, sus diferentes trabajos, charla con sus seguidores, baila y enseña sus looks más osados o su ropa interior más pequeña.

Cinthia Fernández comparte contenido diariamente en su cuenta de Instagram

En esta oportunidad, Cinthia compartió con sus seguidores un video en el que se la puede ver bailando para la cámara, totalmente al natural y de entrecasa. La morocha eligió un conjunto deportivo blanco como ropa interior, lo que hizo que el video no pase desapercibido entre sus seguidores, que en pocas horas le dejaron miles de likes y cientos de comentarios.

CRITICARON A CINTHIA FERNÁNDEZ POR TEÑIR A SUS HIJAS

“Varias cosas quiero decirles, me tienen los huevos llenos preguntando si las nenas se tiñeron. Si yo mostré que se fueron a teñir a la peluquería. Cómprense una vida, decisión de ellas se quisieron teñir. Se hicieron un balayage que no le toca las raíces y con el sol les queda más rubio. Decisión de ellas, ¿estamos? ¿Algo más? ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se ocupan de sus hijos?”, expresó la modelo cansada de recibir críticas por parte de sus seguidores sobre la crianza de sus hijas.

Cinthia Fernández se enojó con las críticas de sus seguidores Foto: instagram/cinthia_fernandez_

Cinthia Fernández finalizó el video saludando a sus seguidores y contando irónicamente: “Arranque el día tranquila, sin ganas de aguantarme boludos”.