Cinthia Fernández bailó frente a la cámara con un look de entrecasa

Cinthia Fernández es una de las celebridades argentinas que más al día está con sus fanáticos. Con una trayectoria en los medios bastante convulsionada, la bailarina y panelista supo conquistar muchísimos fans que admiran su capacidad para decir sin filtros lo que piensa y que ahora la siguen en sus redes sociales atentos a sus últimos posteos y novedades.

En uno de sus últimos posteos, Cinthia mostró todas sus habilidades como bailarina y conquistó a sus seguidores. En el video se la puede ver bailando para la cámara con un look de entrecasa: jogger color nude y top deportivo blanco. Completó el look con el pelo suelto al mejor estilo natural.

Cinthia Fernández no para de cautivar con su estilo.

“Es sábado y tu cuerpo lo sabe”, escribió la mediática en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas sumó cientos de comentarios y miles de likes.

“Me encanta el pantalón”, “Diosa” y “Sos una genia” fueron solo algunos de los comentarios que recibió Cinthia de sus seguidores.

Cinthia Fernández bailó para sus fanáticos Foto: instagram

Criticaron a Cinthia Fernández por teñir a sus hijas

“Varias cosas quiero decirles, me tienen los huevos llenos preguntando si las nenas se tiñeron. Si yo mostré que se fueron a teñir a la peluquería. Cómprense una vida, decisión de ellas se quisieron teñir. Se hicieron un balayage que no le toca las raíces y con el sol les queda más rubio. Decisión de ellas, ¿estamos? ¿Algo más? ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se ocupan de sus hijos?”, expresó la modelo cansada de recibir críticas por parte de sus seguidores sobre la crianza de sus hijas.

Cinthia Fernández finalizó el video saludando a sus seguidores y contando irónicamente: “Arranque el día tranquila, sin ganas de aguantarme boludos”.