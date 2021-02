Cada vez son más las mujeres que se animan a hablar sobre las dolorosas situaciones que atravesaron. Y dentro del mundo del espectáculo, las artistas también se atreven. Esta vez, quien alzó su voz fue Danna Paola, la actriz y cantante mexicana de 25 años, quien confesó que tres hombres la drogaron e intentaron abusar de ella en Madrid.

El hecho ocurrió mientras la artista se encontraba en la ciudad española para grabar la serie de Netflix, “Elite”. Cabe recordar que la cantante había sufrido una depresión, y que aquel día, un amigo había ido a visitarla desde México. “Cuando terminé la primera temporada, dije: ‘¿En serio hice esto? Me pasaron cosas horribles en Madrid”, comenzó a relatar.

Una noche, salió a cenar con su amigo a un restaurante latino “muy cool”, en el que a partir de las 10 de la noche se habilitaba una pista de baile. En ese momento, empezó a charlar con un hombre que se le acercó, y luego, aparecieron dos más.

“De repente me dice (una de las personas): ‘¿Este era tu vaso, no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal. Me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, contó Danna Paola en medio de una entrevista con Yordi Rosado, conductor mexicano.

Danna Paola: "Seamos conscientes que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás”.

Y continuó: “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás”.

La actriz de "Elite" sufrió una depresión. Redes Sociales

“No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegue a mi casa y cómo acabé en el hospital”, confesó. “Fue algo muy heavy”, recalcó la actriz y concluyó: “Fue una lección de vida”.