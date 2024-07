Danna Paola, ex actriz de Elite, muy polémica: “La gente es infeliz porque no tiene sexo”

Danna Paola es una talentosa actriz, cantante y modelo mexicana nacida el 23 de junio de 1995. Con una carrera que comenzó a muy temprana edad, Danna se ha convertido en un figura destacada no solo en América Latina sino también en el mundo, sobre todo luego de su papel en la serie española “Élite” de Netflix en la que interpretó a Lucrecia Montesinos.

Una vez más la cantante vuelve a ser noticia por sus controvertidas declaraciones. Ahora se refirió a cómo afecta la vida íntima de las personas en el resto de sus vidas. Es que Danna Paola aseguró que la gente es infeliz porque no tiene sexo.

Danna Paola visitó el living de La Resistencia. (Captura)

La frase fue dicha en el podcast de la actriz Vicky Martin Barrocal, quien le repreguntó: “¿Estás completamente convencida de eso?”, a lo que Danna Paola respondió, contundente, que sí. “El mal sexo se ve a distancia”, sentenció.

Danna Paola enloqueció a sus fans con un vestido metalizado.

“Cuando tienes una buena vida sexual uno vive ¡ay! uno vive feliz”. Las reacciones del público no tardaron en llegar. Muchos detractores escribieron comentarios como: “Ya no le pongan un micrófono enfrente”; “Esta es igual a las mismas que ven a una chica de mal humor y dice ‘no la cogieron bien anoche’ o ‘mal cogida’ como que mi estado de animo influyera por si me meten un pi..o o no. A ver si nos densconstruimos más che danna paola”; ó “¿Y la gente asexual?”

Danna Paola y la ansiedad

En una historia de Instagram, la cantante se refirió a su estado emocional. “Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto. Pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aun así trato de mantenerme fuerte”, explicó.

“Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada”, agregó la actriz de Élite. Para cerrar, reflexionó: “Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas y, cuando se sientan listos, no guardarse nada. El llorar ayuda a sanar el alma”.

Danna Paola para Calvin Klein.

Danna Paola disfruta de sus días libres en la playa