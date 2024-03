Danna Paola hizo “complot” para hostigar a una mujer por no vender su usuario de Twitter

Danna Paola es una cantante y actriz mexicana de 28 años, que comenzó a trabajar en el mundo artístico desde que era una niña, pero saltó a la fama internacional, tras su papel de “Lucrecia” en la serie Élite de Netflix. A partir de 2020, abandonó dicha serie para dedicarse a su carrera como cantante solista.

La popularidad de Danna Paola se puede evidenciar a través de sus plataformas digitales, en Spotify tiene más de 9.2 millones de oyentes mensuales y en su cuenta de Instagram más de 34 millones de seguidores.

El éxito de Danna Paola en plataformas digitales. Foto: Instagram

El 12 de marzo anunció que se cambiaría su nombre artístico de “Danna Paola” a solamente “Danna” para presentar su próximo álbum y explicó: “Todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que esta transición iba a ser difícil y distinta, algunos se quedarán y otros llegarán. Yo les comparto con el alma mi arte”.

Danna Paola cambió su nombre artístico a Danna.

Como consecuencia, Danna cambió el nombre de todas sus redes sociales, menos de Twitter, ya que el usuario “@danna” ya estaba ocupado. El 19 de marzo, en su canal de difusión de WhatsApp, le explicó la situación a sus fans y les pidió ayuda, ya que no podían conseguir el usuario.

Danna Paola generó repudio en Twitter, tras pedirle a sus seguidores que les envíen mensajes a una mujer que no quiso venderle el usuario de @danna

“Hemos venido peleando por mi nombre en Twitter, pero la señora que tiene el usuario de @danna vio que mi usuario es Danna en todos lados y quiere 400.000 dólares. Entonces tenemos que hacer un plan, me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar. Yo digo que hagamos un complot, que lo regale, es mi nombre”.

En su canal de WhatsApp, Danna Paola tiene más de 100.000 seguidores, y ellos se redirigieron a las cuentas de Twitter e Instagram de la mujer que no quería entregar su usuario de Twitter y le enviaron amenazas, insultos, entre otros mensajes de odio y hasta amenazas de muerte.

Algunos de los mensajes de odio que recibió @danna, la mujer que no quiere vender su usuario de Twitter. Foto: Twitter

La palabra de Danna, la mujer que no quiso venderle su usuario de Twitter a Danna Paola

Danna es una mujer que realiza técnica mixta y se dedica a vender sus trabajos por Instagram, y tiene su usuario de Twitter desde 2006. Danna explicó que no quiso vender nunca su usuario y que dijo la suma de 400.000 dólares solo para que no la molesten más. Además, repudió los mensajes de odio incentivados por la cantante.

La palabra de @danna, la mujer que no quiere vender su usuario de Twitter. Foto: Twitter

Como consecuencia, Danna Paola decidió ponerse otro usuario de Twitter y escribió @dannajustdanna, y luego le pidió perdón a través de Twitter.