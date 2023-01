Lali Espósito, Danna Paola y Camila Homs se sumaron a la tendencia en pareos para combinar con las microbikinis.

El verano es protagonista y las famosas sacan a relucir sus prendas playeras favoritas. Además del sombrero de mimbre, los kimonos y camisolas informales, un ítem que viene cobrando fuerza este año es el pareo. Un clásico que se renueva cada temporada en diferentes versiones y tanto Lali Espósito, como Danna Paola y Camila Homs eligen tener hoy en sus guardarropas.

Los pareos son una prenda tradicional de tela que se utiliza como una especie de falda o vestido en la playa o en el verano. Son muy populares en países tropicales y costeros debido a su comodidad y versatilidad, pero desde hace algunas temporadas se han instaurado en el verano argentino. Los pareos pueden ser utilizados como una especie de falda, como una toalla para secarse después de nadar o como una especie de vestido.

Lali, Danna Paola y Camila Homs se suman a la moda del pareo, en sus diferentes versiones. Foto: Instagram

Pueden ser de diferentes tamaños y diseños, desde rayas hasta estampados florales y tropicales, y pueden ser de diferentes tejidos, como el algodón o la seda, esto queda en claro con los looks usados por Lali, Camila y Danna Paola. Los pareos pueden ser atados alrededor de la cintura o colgados del hombro, lo que les permite ser ajustados o sueltos.

EL MINI PAREO EN COMPOSÉ QUE ELIGE LALI ESPÓSITO

El pareo es la prenda más versátil del verano y Lali lo sabe. La cantante pop, que viene de estrenar la tercera temporada de la serie Sky Rojo, lo elige en su versión corta y estampada. Este ítem, en color naranja shocking y amarillo terminó de completar su combinado look, con microbikini de la misma estampa en composé.

Lali Esposito Foto: insta:@lalioficial

Siempre diva, pero natural, la estrella musical presumió esta prenda anudada por encima de la cintura frente al espejo de un baño de hotel, sin una gota de make up.

CAMILA HOMS Y UN PAREO CON AIRES GLAM

También partidaria de los complementos más trendy, Camila Homs se animó al pareo. Fue durante una tarde chill en Punta del Este, cuando la ex de Rodrigo De Paul eligió la prenda del momento para contemplar el atardecer. Un pareo no tan corto como el de Lali, que destacó por un leve brillo y detalle de flecos que le daba un aire glam. Camila combinó un color neutro con microbiki bicolor.

Camila Homs eligió un pareo beige, con brillos y flecos. Foto: Instagram

DANNA PAOLA APUESTA AL PAREO CON BRILLOS

Con un estilo similar y sumándose a la tendencia de los brillos en la playa, la cantante y actriz mexicana conocida mundialmente por su papel en la serie Élite, presumió su modelo de pareo. Igual que Homs, Danna Paola optó por un color neutro para combinar con microbikini de color y se la anudó bien arriba de la cintura para sellar un look canchero y sentador.

La actriz mexicana combinó microbikini de color con un pareo con brillos. Foto: Instagram

LA VERSATILIDAD DEL PAREO: EL ÍTEM ESTRELLA DEL VERANO

La lista de celebridades que apuestan a la moda del pareo crece y no es una casualidad. Además de los tejidos en crochet, el regreso de las viseras o las clásicas camisolas, el pareo -más largo o hipercortito- es un ítem que no puede faltar en el bolso playero de una fashionista. Un complemento ideal para elevar cualquier look durante el día o la tarde, sobre todo de traje de baño. Y si es en composé, mucho mejor.