Crop top y pantalón tiro bajo: Morena Beltrán deslumbró en Madrid con un look de verano que se llevó todos los elogios

Morena Beltrán es una de las influencers del momento, su conocimiento en el mundo del periodismo deportivo cada vez es más reconocido. En Instagram tiene dos millones de seguidores que siguen de cerca todo lo que hace.

Morena Beltrán desplegó su belleza dentro de la cancha con un cat suit negro para el infarto. Foto: Morena Beltrán

La periodista no solo causa furor por sus espectaculares coberturas de los partidos televisivos, sino que los looks que usa, rápidamente sus fanáticos reaccionan con ‘likes’ o comentarios en los que no dudan en halagar sus fotos.

Dueña de una belleza y figura envidiable, Morena es fanática de la moda, cada look que usa tiene algún accesorio o prenda del momento. No tiene problemas en lucir conjuntos arriesgados, sexys que dejan ver sus curvas.

El look de verano de Morena

La periodista se encuentra de viaje, y desde allí aprovecha para compartir cada momento de su aventura con sus fanáticos. Eligió un look de verano, arriesgado y sexy para modelar por las calles de Madrid.

Morena Beltrán Foto: instagram/morenabeltran

El conjunto elegido fue una remera crop top con mangas y cuello estilo chomba, de color verde con bordes en bordó. Para la parte de abajo lució un pantalón de jean tiro bajo, de modelo ‘oversize’ con roturas que es moderno y cómodo para pasear.

De accesorios eligió una mini cartera de color negro y aros blancos. De calzado unas zapatillas en tono blanco que combina a la perfección con todo el look. Para completar el estilismo y fiel a su estilo se maquilló con un labial mate bordó y un delineado perfecto ‘cat eye’ en negro.

Donde estudió Morena Beltrán

La periodista cursó sus estudios en la escuela de periodismo deportivo “DeporTea”, donde se recibió en el año 2020. Sus primeras experiencias laborales fueron para FM Radio Club Octubre y textos de opinión que escribía para la web. En la televisión sus primeros pasos fueron en ESPN.