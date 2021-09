Stefi Roitman está instalada en Miami desde que forma parte del “clan” Montaner. Desde allí, no para de generar contenido y de avanzar en distintos aspectos de su vida. Por ejemplo, hace poco lanzó una marca de trajes de baño llamada “My happy”, que se caracteriza por respetar los talles para la diversidad de cuerpos, algo que fue muy reconocido en el ambiente.

La conductora le presta atención a este tipo de bajada de línea por lo que, en esta ocasión, decidió apoyar a una marca de lencería que también tiene un concepto inclusivo.

Así, lució para sus más de 3,1 millones de seguidores un delicado conjunto verde de encaje, de estilo vintage, con cavado profundo pero de tiro alto que se llevó todos los elogios.

“Me siento feliz con mi conjunto. Lo amo demasiado, por si no se me nota. Si les gusta les dejo un código de descuento de regalito para ustedes. ¡Se lo van a gozar, se los juro!”, escribió la influencer junto a la imagen.

Los likes no tardaron en llegar y sumaron más de 194 mil en menos de diez horas. Tampoco los comentarios se hicieron esperar, y entre ellos se destacaron un “Bella”, de Marley; emojis de Belu Lucius; y, el más divertido: el de Ricky Montaner. “Yo también estoy feliz con tu conjunto verde”, le aseguró su novio.