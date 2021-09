Chano Charpentier reapareció en las redes sociales en el día de su cumpleaños número 40. El artista aprovechó para compartir con sus seguidores noticias sobre su futuro en la música y de regalo estrenó el videoclip de su nuevo tema.

Se trata de “Quarentina”, que como su nombre señala, es un tema donde trata el tema de los meses del aislamiento.

“Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover”, se escucha en la canción.

El regreso de Chano a los escenarios

Asimismo, el músico y ex líder de “Tan Bionica” confirmó que el próximo jueves 4 de noviembre dará un recital en el Estadio Luna Park.

Chano dará un show en el Luna Park. Gentileza Instagram.

“Gracias a los que siguen confiando”, expresó Chano Charpentier en su video en las redes sociales.