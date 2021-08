Carla Díaz causa furor en las redes con sus impactantes sesiones de fotos, en las que a menudo posa al natural. Desde que se sumó a la cuarta temporada de Élite, la actriz ganó una enorme cantidad de fanáticos y ahora cautiva con sus deslumbrantes postales.

Carla Díaz y su nuevo look Instagram

La joven española es una de las nuevas integrantes de la serie de Netflix que más enamoró a sus espectadores. Desde que se sumó a la última entrega, su fama creció enormemente y acumuló casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

A diario, sorprende a sus fanáticos con impactantes imágenes en las que se muestra al natural y muy relajada. En los últimos meses, la actriz disfrutó del verano europeo y compartió las mejores postales desde las playas más paradisíacas.

Esta vez, Carla Díaz deslumbró desde la isla Moni, ubicada en la costa de Grecia, y posó al borde de la censura frente al mar.

Delante de un alucinante atardecer, la actriz lució una camisa beige traslúcida y abierta, con la que casi “muestra de más”. También vistió la parte de abajo de un traje de baño azul y unos coloridos collares que eligió como accesorios.

“He visto tanto mar y tantas estrellas que ya no me aclaro”, escribió la actriz debajo del posteo, que rápidamente causó furor en su Instagram y superó los 300 mil likes.

Carla Díaz se levantó la bikini y causó polémica

Hace dos semanas, Carla Díaz viajó a Ibiza con su compañera de elenco y amiga, Martina Cariddi, quien interpreta a Mencía Blanco en Élite.

Entre las varias postales que subieron juntas, su colega compartió una foto en la que la actriz de “Ari” posó levantándose el corpiño y sacando la lengua. Rápidamente, el posteo se viralizó en las redes sociales y recibió miles de comentarios, tanto negativos como positivos.

“Grábense esto: no es mi cuerpo no opino”, “Hermana, eres maravillosa”, “Qué feminista eres”, fueron algunas de las frases de los usuarios que se cruzaron en la publicación, aunque terminaron siendo más los que defendieron a la española.