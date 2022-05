Brenda Asnicar tiene una comunidad de 1,2 millones de seguidores en sus redes sociales, con quienes comparte cotidianamente imágenes de sus viajes y de su trabajo. Últimamente, la artista viene encarando más hacía el lado del modelaje, luego de lanzar su disco Bandida durante el 2021.

Diosa con su tup negro Foto: Instagram/basnicar

Hace algunos días mencionó la posibilidad de irse a vivir a Italia, más específicamente a Milán, la capital de la moda. En sus redes sociales comparte su talento luciendo los outfits más increíbles.

Brenda Asnicar Foto: Instagram/basnicar

Esta vez la cantante se mostró muy sencilla, con un top negro, el pelo ondulado y un maquillaje con sombras oscuras. Mirando a la cámara conquistó el me gusta de 32 mil seguidores.

“Holiiiiiii.. Pongan corazones en los comentarios si les gusta este look”, les pidió a sus seguidores. “Divina”, “Hermosa”, “Yendo a ponerte like”, “Que mujer”, “Wow estas bellísima”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus admiradores.

Qué edad tenía Brenda Asnicar cuando salió con Carlos Tevez

Hace algunos años, la actriz protagonizó un polémico romance junto al futbolista Carlos Tevez. Se dio durante la grabación de la serie Patito Feo, la cual hizo que Brenda saltase a la fama. En ese entonces la cantante tenía 17 años y el futbolista tenía 29.

En una entrevista, Jey Mammon le pregunta por su pasado romántico con el jugador: “Qué pregunta! Ni idea, ya ni me acuerdo. Pasó un siglo y medio. Creo que ya tengo como 17 arrugas más desde ese momento”, fue la respuesta de Brenda. Ante la diferencia de edad respondió: “A mí no me espanta nada. Es parte del pasado”