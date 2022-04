Recientemente Brenda Asnicar cambió su foto de perfil en Twitter y recibió un llamativo “me gusta” que no dejó pasar por alto y no solo lo publicó, si no que emitió y pícaro y llamativo comentario que levantó una sospecha de más de un internauta.

Si bien la actriz llegó hace poco a la Argentina para dedicarse de lleno a su agenda laboral en su faceta como cantante, también le dedica tiempo a las redes sociales y está atenta a los intercambios con sus seguidores.

Brenda Asnicar lució un look denim y una bikini. Foto: Instagram/Brenda A

Es ahí donde se percató de un like en la publicación que hizo en la red del pajarito: recibió un “me gusta” de nada más ni nada menos que del actor Mariano Martínez.

Ante esa situación, la exPatito Feo hizo captura de pantalla mostrando la reacción de su colega y, ante la vista de todos, escribió: “Bueno @marianomartinez a mi también me gusta tu foto de perfil. Okkk?”.

El llamativo ida y vuelta de Brenda Asnicar y Mariano Martínez en Twitter Foto: Captura de

“Beso Bren!!”, respondió el actor acompañado de una serie de emojis como la carita sacando la lengua, las manos en alza, la carita con corazones y una estrella lo que hizo levantar las sospechas de sus seguidores.

Cómo está el estado sentimental de Brenda Asnicar

La actriz y cantante fue entrevistada por la Revista Hola! y habló de su nuevo novio.

“Se llama Adam Justin, es neoyorquino y tiene 29 años como yo. Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene ojos azules que no se puede creer y un sentido del humor muy parecido al mío”, detalló.

La actriz presentó a su novio Adam al público.

Tras su relación con Duki, Brenda reconoció que no quería volver a enamorarse, “pero fue inevitable”, “Estoy muy contenta”, reconoció.