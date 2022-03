Miami es conocida en el mundo por sus largas noches y gran variedad de bares, boliches y restaurantes que son elegidos por figuras de la farándula, influencers y hasta reconocidos deportistas a nivel internacional para pasar sus veladas. Y así lo hizo este jueves Brenda Asnicar sin saber que sería protagonista de un escándalo policial.

Según trascendió, la ex “Patito Feo” asistió a un exclusivo salón de la ciudad costera, pidió un trago con alcohol pero olvidó su identificación y desató una discusión con el mozo, responsables del salón y hasta debieron acudir al lugar oficiales de la policía. La información fue difundida por Laura Ubfal en “Intrusos” donde contó que primero, la actriz habría querido intercambiar tragos por historias en sus redes sociales, pero no tuvo éxito: “En Miami no te dan canje”, sentenció la periodista.

Participó del videoclip de una amiga Foto: Instagram/basnicar

“El tema es que Brenda pidió un cóctel, pero no tenía su ID. Entonces, el mesero le dijo que no le podía vender alcohol”, detalló la panelista y agregó que la actitud no cayó para nada bien a la joven quien habría respondido: “¿No me reconocen?”. Como consecuencia, la artista terminó dicutiendo con el personal del lugar que se vió obligado a llamar al personal de policía.

La periodista detalló también que el mozo le habría dicho: “‘Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación’”, lo que habría ofendido a la joven. “El manager del restaurante le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo. Partió cabeza gacha, no hubo cóctel y tuvo suerte que no terminó presa”, cerró Ubfal. Para colmo, la comunicadora aseguró que el restaurante compartió todo lo ocurrido en sus redes sociales exponiendo a la actriz.