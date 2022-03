Mientras desarrolla su vida entre Argentina y los Estados Unidos, para estar con su nuevo novio Adam Justin, Brenda Asnicar no para de encabezar nuevos proyectos. Enfocada en su música y en su marca de lencería comparte todas las novedades a través de sus redes sociales para todos sus seguidores.

Pero en las últimas horas, la cantante cautivó a todos con una serie de fotos donde posó con un top engomado negro con el que dejó ver su figura y le llovieron miles de corazones rojos. La ex “Patito Feo” desplegó toda su sensualidad en sus recientes posteos de Instagram que despertaron varios suspiros.

Revolucionó las redes Foto: Instagram/basnicar

Diosa con su tup negro Foto: Instagram/basnicar

Primero subió un seguidilla de poses donde hizo elegir a sus fans la favorita entre las tres imágenes: “¿1, 2 o 3?”, preguntó y recibió todo tipo de respuestas. Horas después compartió otra postal con el mismo look durante las grabaciones del videoclip de una de sus amigas y reflexionó: “Ser artista es expresar emociones”.

Compartió distintas poses Foto: Instagram/basnicar

“Hace muchos años que tengo la suerte de conectar con gente hermosa y hacer cosas que me llenan el alma, como compartir con otr@s artistas que aman lo que hacen!”, valoró en la descripción del posteo que alcanzó más de 22 mil “me gusta” en cuestión de horas. También recibió mensajes como “Sexy”, “Diosa”, “Sos enorme” y “Divina”.

Participó del videoclip de una amiga Foto: Instagram/basnicar

El enigmático descargo de Brenda Asnicar

A través de sus historias, la artista sorprendió días atrás a sus fans con un curioso descargo en el que apuntó a personas “que hablan mal a las espaldas” y confesó que fue traicionada: “Le abrí las puertas de mi casa a gente que me ha robado”.

“La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarle margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please”, comenzó en su mensaje. Y siguió: “Bolud* nunca fui. Siempre intuyo y, a la corta o a la larga, aunque las decepciones duelan, me doy cuenta quién es quién”.

“Le he abierto las puertas de mi casa a gente que me ha robado y a gente que ha querido saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores”, lamentó. En ese sentido, cerró dolida: “Personajes que con excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que ni me conocen. Fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte. A todos esos le doy la espalda”.