Barbie Vélez compartió un video en Instagram con el minivestido de novia que usó en su casamiento con Lucas Rodríguez, este miércoles.

Al ritmo de una versión de “Every breathe you take”, la modelo mostró el look elegido para el casamiento a sus más de tres millones de seguidores. El posteo ya superó los 100 mil me gusta y suma más de 949 mil reproducciones.

“Felicitaciones”, “Impecable”, “La más bomba”, “Hermosa”, “Bella”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió de sus fanáticos en los comentarios.

Algunos aprovecharon para felicitarla por su casamiento mientras otros solo atinaron a halagar el look que compartió. Como siempre, donde no hubo palabras sí hubo emojis de corazón, fuego, bomba, aplauso o carita enamorada, a piacere de cada seguidor.

El casamiento de Barbie Vélez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron en una íntima celebración en San Telmo, en un exclusivo salón. Nazarena Vélez compartió su emoción en las redes sociales por la boda de su hija.

Horas antes de casarse, la hija de Nazarena Vélez y Lucas Rodríguez planearon una mañana de spa, y compartieron una foto en sus redes sociales donde se los ve cuidándose la piel. “Preparándonos” escribió Barbie.

Días atrás, su madre había subido una historia mostrando que su hermano Thiago le estaba preparando un discurso para la especial ocasión.