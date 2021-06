Anita Pauls anunció este pasado fin de semana que recibió a su primera hija. La niña, fruto de su relación con su pareja Brian, nació en una clínica de Los Ángeles, ciudad de Estados Unidos donde vive con el personal trainer desde que comenzaron a salir en 2020.

Anita Pauls ya disfruta en su casa de su pequeña beba (Instagram). Instagram

La hija de Mirta Busnelli contó la feliz noticia a través de su Instagram, donde además reveló que que atravesó 74 horas de parto. “Agotadas y felices. Así quedamos después de 74 horas de parto por inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil, pero 3 días ¡mamadera! Alta odisea, todas las emociones. Por suerte lo logramos sanas, salvas y vaginal”, escribió.

Pero ahora, a nueve días de ser mamá, la actriz sorprendió a todos sus seguidores con una foto sin nada de ropa. A través de sus historias compartió la imagen mostrando su impresionante figura.

El impresionante cuerpo de Anita Pauls a días de ser mamá Foto: Instagram @/anitapauls

De perfil y apenas tapándose con una mano escribió “Feelin’ myself (Sintiéndome)”. Además, se grabó desde la cama junto a la beba, solo cubriéndose con las sábanas.

¿Cómo fue el parto?

En otra serie de mensajes, Anita compartió detalles de la dura bienvenida de su hija. “Aunque honestamente en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción. Es absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron 3 días porque yo quería que fuera vaginal pero sí, gracias”.

Anita Pauls y su pareja Brian (Captura de pantalla). Captura de pantalla

“Valió la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni a le enemigo eh. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí que hay algo que es vomitar del dolor. ¿Qué? ¿El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita? Increíble. Y algo más increíble como es conocer a mi Bendi que lo supera todo. Y lo volvería a hacer toda la vida. Porque la deseé tanto y eso fue clave. Y cuando sentía que no podía más el doctor me dijo ‘Decite que podés’. ¿Y adivinen qué? Pude. Muy capaz y capaces somos”, concluyó.