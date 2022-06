Alejandra Maglietti no para un segundo. La abogada esta al frente de La tarde del 26, el noticiero del Canal 26 y a la noche es integrante del programa Bendita TV conducido por Beto Casella.

Alejandra Maglietti posando con su outfit al estilo "total black". Foto: Instagram/alemaglietti

En su cuenta de Instagram cuenta con 1,8 millones de seguidores con quienes constantemente comparte imágenes de los outfits que usa para cada uno de los programas. Es para Bendita que la panelista se da más libertades y posa con los looks más extravagantes. En esta ocasión compartió con sus seguidores una imagen donde se la ve luciendo un conjunto verde metalizado que consta de un top triangular y un pantalón tiro bajo. Además lució una campera de cuero negra.

El look de Alejandra Maglietti para Bendita. Foto: Alejandra Maglietti

La imagen conquistó rápidamente más de 6 mil me gustas y decenas de comentarios: “Buen día bombonazo”, “Divina”, “Mi amor”, “hermosa”, “Que diosa que sos Ale”, “Que tremendo look que te mandaste”, “Estas muy linda”, “Te amamos”.

Alejandra Maglietti desafía la censura. Foto: Instagram.

Qué rituales realiza Alejandra Maglietti para sacarse las malas vibras

Aunque algunos no lo crean Alejandra Maglietti es muy supersticiosa. Recientemente en un programa de Bendita TV confesó que cree en la brujería y que ha realizado “rituales” para ver si esta “engualichada”: “Yo me hago la prueba para saber si estoy engualichada o no. Agarro un huevo crudo, común, me desnudo y me lo paso por todo el cuerpo. Y después rompo a ese huevo en un vaso con agua. Si sale algo negro estás recontra engualichada. Y si se despega mucho y empieza a hacer burbujitas también tenés mucha mala energía. Y si está completo, está todo bien. Lo hice varias veces”.

Alejandra Maglietti cautiva a sus 1.8 millones de seguidores. Foto: Instagram/@

Pero no termina allí, la brujería no es únicamente para liberarse de malas ondas también confesó que ella misma realiza hechizos: “Me baño con ruda una vez por semana para ahuyentar las malas ondas. También, hay algunos truquitos para cuando te separas. Un truquito es escribir el nombre de tu ex en un papelito y lo pones en la parte de abajo de una zapatilla, entonces todo el tiempo le estás pisando la cabeza” y concluyo “Y otro truquito es el de la heladera, el del freezer nunca falla. ¿Sabes cuánta gente tengo? Tengo un taper lleno de gente ahí”.