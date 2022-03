Ale Maglietti no para de sorprender con sus looks al aire a través del programa éxito de la televisión argentina “Bendita TV”. Todas las noches podemos ver a la periodista lucir looks súper osados y cancheros que dejan a millones de televidentes boquiabiertos. Como si eso fuera poco, en su cuenta de Instagram, Ale, también causa revuelo conquistando a sus seguidores y llevándose miles de corazones.

El look al Tini Tini Tini de Ale

El día lunes, Ale Maglietti compartió a través de su cuenta de Instagram un look que está para el desmayo. En las fotos subidas podemos ver a la periodista luciendo un mini short negro estilo cut out y un top con flecos de strass. Ambas prendas son tendencia esta temporada primavera-verano 2022 y no solo las pudimos ver lucir en nuestras celebridades favoritas sino, incluso, en las mejores pasarelas del mundo.

El look al estilo de Tini Stoessel de Ale Maglietti. Foto: Instagram/Ale Ma

El outfit de Ale además de increíble, resulta una bomba por su similitud con el look de Tini Stoessel en el videoclip de “Bar” tema que sacó junto al cantante, éxito del momento, L-Gante y, el cual tiene más de 137 millones de reproducciones.

La publicación de Ale Maglietti rápidamente causó revuelvo en Instagram, contando con casi 25 mil likes y miles de comentarios, siendo la periodista toda una influencer, teniendo más de 1.7 millones de seguidores en su cuenta.

"Diosa total 🤗😘💣", "Que bonita Ale❤️", "Diosa😍😍", "🔥🔥💣💣", "On fire 🔥🔥", "Muy hermosa😍", "Bellísima como siempre 😍", "Estás en el top 3 de mujeres más lindas de la Argentina ❤️😍", ""Bendita" belleza 🔥", "Bella me encanta ese look👏", "Cada día más linda!", "Me mucho gusta tu look❤️", "Bella sonrisa Ale 😀", "Gran look❤️", "Más bonita imposible 👏", "Siempre tan hermosa Ale😍" eran algunos de los muchos comentarios de la publicación.