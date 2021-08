Agustina Añón lució un conjunto de encaje azul en Instagram y sus seguidores suspiraron.

La modelo uruguaya posó con lencería para sus casi un millón y medio de seguidores y el posteo superó los 60 mil me gusta en pocas horas. Los comentarios halagando su osado look no tardaron en aparecer.

Emojis de rosas, fuegos, aplausos, bombas y caritas enamoradas fueron los principales protagonistas entre los miles de mensajes que recibió la influencer al pie de su posteo.

Es habitual en ella compartir looks muy jugados, tanto en fotos como en videos. Por supuesto, sus fanáticos no pierden oportunidad para halagarla por su trabajada figura y desearle siempre lo mejor.

Su costado youtuber

Agustina Añón no solo se dedica a subir osados looks en Instagram, sino que también da consejos en Youtube, donde se hizo famosa hace años.

Allí comparte las divertidas aventuras que vive con su novio, vlogs de viajes, consejos sobre moda y rutinas de belleza. Actualmente, la influencer cosecha más de 800 mil suscriptores.