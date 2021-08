Agustina Añon es una de las influencers que más repercusión genera en las redes. Es que la uruguaya no le tiene miedo a los looks más osados y no duda en compartir con los fanáticos sus mejores producciones de fotos y videos.

Esta vez la rubia cautivó a sus seguidores con un corpiño rojo de encaje, que usó para pasear por la calle. La influencer completó el look con un minishort de jean y aros, y posó para las cámaras en una pose casual. “Red baby”, se limitó a escribir en el epígrafe de la publicación, que ya acumula más de 55 mil likes y cientos de comentarios.

Agustina Añon (Instagram)

A diario, la modelo encandila las redes con los deslumbrantes looks que comparte en posteos y sus historias de Instagram. Además, entretiene a sus fanáticos con las divertidas aventuras en las que la acompaña su novio, el youtuber uruguayo Mathi Sellanes.

La pareja es conocida en la plataforma por contar intimidades de su relación y cumplir con retos arriesgados y ridículos, como cuando Sellanes se tatuó el rostro de la influencer en uno de sus glúteos.

Mathi Sellanes y Agustina Añon (Instagram)

Aunque ahora es mucho más conocida por su cuenta de Instagram, la uruguaya comenzó en el mundo de las redes sociales como youtuber, donde todavía está activa subiendo videos.

Además de atraer a sus espectadores con las divertidas aventuras que vive con su novio, los entretiene con vlogs de viajes, consejos sobre moda y rutinas de belleza. Actualmente, la influencer cosecha más de 800 mil suscriptores en Youtube y casi un millón y medio de seguidores en Instagram.