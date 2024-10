A los 71 años, Graciela Alfano subió la temperatura con un baile ultra hot

Graciela Alfano no conoce de límites a la hora de compartir looks mega osados. Es un icono de la Argentina. Actriz, modelo y exvedette, despliega todo su carisma en cada video que comparte en Instagram con sus seguidores. Sabe como captar la atención de todos y no pasar desapercibida.

En su Instagram comparte su día a día. Allí acompaña sus imágenes y videos con reflexiones y frases cargadas de sentimiento en donde alienta a sus seguidores a vivir el hoy y concentrarse en el presente.

Graciela Alfano desató pasiones con un video en donde la podemos observar bailando con movimientos muy sexys. La actriz derrocha sensualidad a cada paso que da y en esta ocasión no fue la excepción.

Graciela Alfano con las últimas tendencias. / Instagram

La actriz deslumbró con un vestido en color negro glamoroso y osado. Con escote y espalda al descubierto. Alfano cosechó los aplausos y suspiros de sus fans que alucinaron con el jugado video que no pasó desapercibido.

Graciela Alfano y sus viajes por el mundo.

Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales. Para el maquillaje decidió resaltar su mirada con delineado negro para los ojos y para los labios eligió un color nude con brillo.

La actriz no conoce de límites a la hora de combinar estilos. Siempre a la vanguardia, enamora corazones con cada aparición pública.

Graciela Alfano resaltó su espectacular figura luciendo un increíble vestido total black mega osado. Allí compartió sus pasos de baile más sexys y se robó los suspiros y aplausos de sus fans.