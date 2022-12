A los 53 años, Yanina Latorre sorprendió al posar con tres microbikinis distintas y se llevó todas las miradas en redes

Al haber comenzado el verano y lista para disfrutar de los días calurosos, Yanina Latorre modeló con tres mallas de distinto formato y distintos estampados que sin duda serán tendencia.

Yanina Latorre enamoró con su look casual. Foto: Instagram.

Inicialmente, posó con absoluta sensualidad vistiendo un corpiño triangular ornamentado con delgadas y delicadas tiras de strass plateado, a la que acompañó con una bombacha clásica y lisa. Se trató de un look total white que contrastó con los lentes de sol de gran porte que incorporó en los ojos.

Yanina Latorre le dio la bienvenida al verano Foto: instagram/yanilatorre

Luego, presentó un conjunto completamente distinto: se trató de un corpiño de estilo deportivo color rosa que llevaba el escrito “Sun” (que traducido significa ‘sol’) con letras amarillas y de gran tamaño justo en el centro de la prenda, y lo acompañó con una bombacha estilo colaless que llevaba el mismo color rosado en la tela y un tono más suave en el elástico de los costados.

Se mostró seductora Foto: instagram/yanilatorre

Y finalmente, exhibió un traje de baño con estampado animal print de tono lila que constó de un top de un hombro con volados en el borde superior de la tela y al que acompañó con una bombacha clásica. No obstante, Yanina no perdió la elegancia y no solo mantuvo los mismos lentes de sol que presentó anteriormente, sino que también agregó el uso de una delicada cadena plateada con un dije de corazón con strass.

Recibió miles de "likes" Foto: instagram/yanilatorre

Cómo vivió Yanina Latorre la experiencia de conducir el ciclo de “Los Ángeles de la Mañana”

Con la ausencia de Ángel de Brito a razón de sus vacaciones programadas, la esposa de Diego Latorre fue elegida como el reemplazo del conductor para llevar adelante su programa, y es que su larga experiencia en medios la ubicó como la candidata ideal para ocupar el rol.

Yanina Latorre condujo "LAM". Foto: Instagram/yanilatorre

Y luego de tal experiencia, Yanina confesó: “Yo estaba estresada al principio, pero después me fui aflojando”, desde la tranquilidad de su hogar.