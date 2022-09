Yanina Latorre y un desalentador pronóstico sobre su estado de salud: “No descartamos operación”

Yanina Latorre es una de las famosas más mediáticas de la televisión argentina y si bien causa todo tipo de sentimientos en las personas, ya que están quienes la apoyan y quienes no, en los últimos días mantuvo en vilo a sus seguidores. Es que Latorre está atravesando un complicado momento de salud.

Ahora, a través de sus historias de Instagram Yanina contó cómo está y el tratamiento que le recetaron luego de su diagnóstico. “Me acaban de cambiar todo”, comenzó diciendo la mediática luego de haber padecido una miringitis bullosa. Se trata de una infección causada por virus o bacterias que afecta al oído medio.

Yanina Latorre

Yanina Latorre habló sobre su estado de salud

Yanina habló a detalle sobre lo que le dijeron los médicos que están siguiendo su caso: “Me encontraron algo más, no se sabe bien si es un quiste, un tumor o qué. Tengo que hacerme una tomografía y esperar el resultado”, explicó.

Luego, llevó un poco de alivio a sus seguidores: “En la tomografía se ve que no hay tumor, no hay lesión ósea pero sí un engrosamiento del tímpano que está todo tapado por moco”, dijo y agregó: “Se me hizo un bolsillo con una protuberancia o quiste, algo que no me deja escuchar y me produce el zumbido”.

Si bien Yanina aseguró que es algo operable, primero “hay que tratar la zona”. Su equipo médico le recetó antibióticos y gotas para calmar también el dolor. Luego volverá a control el próximo sábado para saber cómo continuará el proceso.

“No te voy a negar, estoy un poquito triste. La angustia que pasé no tiene nombre”, dijo y aseguró que no se trata de algo muy sencillo: “Esto no es un quiste leve, suave no sería, sino ya se me hubiera ido. Pero bueno, hay que ocuparse y tratarlo”, concluyó Latorre.