Salguero expuso la difícil situación que está pasando el personal de las sucursales de Garbarino en la ciudad desde el punto de vista económico financiero, ya que no perciben los haberes desde el mes de abril. Tampoco, los trabajadores han podido cobrar el medio aguinaldo.

Secretario Gremial y de Organización del CECU, Luis Salguero. Web

“Esto se viene trabajando desde la Federación de Empleados de Comercio, con denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Nación ”, dijo y agregó que durante el día jueves 22 se llevó a cabo una audiencia, de tantas que se vienen desarrollando para tratar de encontrar una solución.

El Secretario Gremial expresó que la empresa está en crisis, esta sería la razón por la cual estarían en deuda con la planta de empleados. Para afrontar esta realidad, los empleados de la firma, residentes en Ushuaia, solicitaron ayuda al Sindicato . Desde el ente y con el acompañamiento del concejal Gabriel de la Vega, quien intercedió ante el intendente Walter Vuoto, se pudo conseguir la ayuda a través de módulos alimentarios.

En nuestra ciudad, los locales permanecen cerrados y los empleados no concurren a sus puestos. Respecto a la gestión para lograr una solución definitiva, Salguero dijo “Lo está manejando la Federación, directamente desde nuestro Secretario General Armando Cavallieri y el Secretario Gremial a nivel nacional, Antonio Diez”.

Al momento, por un lado, existiría una negociación con un grupo para la compra de la firma y también, por otro lado, se espera de respuesta del gobierno nacional, ante la solicitud de ayuda para solventar los sueldos de los empleados que alcanzaría un promedio de 3500 de todo el país.

Secretario General de Empleados de Comercio, Armando Cavallieri. Web

Asimismo y cambiando el eje de la entrevista, se tocaron otro temas, como los tradicionales festejos que realiza el CECU, por el día del niño y por el día del empleado de comercio, que por razones de la pandemia, no se estaría realizando.

También se abordó el reclamo por el personal de maestranza, quienes deben pertenecer a empleados de comercio y cobrar como corresponde. En este contexto, hay un dictamen, pero desde el gobierno no se estaría cumpliendo con lo que expresa. “Lamentablemente, el ministro brilla por su ausencia. En estos temas, se lavan las manos, ellos no son competentes para algunas cosas, para otras sí. La verdad es que no nos sentimos, con el ministerio, representados o respaldados. O sea, que realmente cumpla con su función como ministro”, expresó Salguero y agregó que la semana que viene podrían replicar las medidas de protestas en el Tribunal de Cuentas, si es que no obtienen una respuesta a una presentación que han emitido.

Reclamo del CECU por personal de maestranza. Foto: Vía Ushuaia

Otro tema que se está abordando desde el CECU, es la creación de la una Clínica propia para la atención del personal con Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC). Actualmente, muchos concurren al Centro Médico ubicado en la calle Del Tolkeyen, pero el gran sueño del CECU, es contar con su propio centro de salud. Salguero explicó que ante cualquier necesidad que tengan las personas que vengan a Ushuaia de visita y cuenten con la obra social, se pueden encaminar los trámites para la atención médica. De modo que si viene alguien desde cualquier punto del país, tenga la cobertura médica a disposición.

Para finalizar, la noticia que dejó Salguero es que se está trabajando para cerrar el año con un aumento salarial para los empleados de comercio que se establecería en un 45% . “A nivel nacional, hemos cerrado una paritaria donde fue de de un 35%”, dijo y resaltó que se está pidiendo un 13% más. “Se viene un aumento y estaría aprobado en un 32%,en 4 cuotas. Es para todos los empleados de comercio del país”, remarcó.