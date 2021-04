Edith Matilde Caballero tiene 51 años, vive en la ciudad de Río Grande y en los últimos días su historia de vida se hizo viral al contar que terminó sus estudios secundarios y que ahora decidió ingresar a estudiar Enfermería, “es una carrera que me encanta y voy a estudiarla” dijo en una radio local.

Además contó que a sus 15 años tuvo que abandonar la escuela (5to grado), porque quedó embarazada y luego por razones de la vida no pudo continuar “fui mamá, formé una familia y nunca se me dio” manifestó.

Facebook Edith Matilde Caballero | Facebook Edith Matilde Caballero

Y agregó, “siempre les conté a mis hijos que quería terminar, y los motivé para que ellos continúen estudiando. Finalmente se me cumplió, en un año terminé la primaria y en dos hice la secundaria”. Y expresó “el año pasado me costó mucho porque fue todo en modalidad virtual, pero pude cumplirlo gracias a mi familia, compañeros y profesores que siempre me ayudaron y estuvieron predispuestos”.

La historia de Ediht es un ejemplo de perseverancia, constancia y resiliencia. Quienes la conocen la describen como buena compañera, excelente amiga, luchadora, soñadora y una mujer que nunca baja los brazos a pesar de los obstáculos que tuvo que atravesar en su vida.