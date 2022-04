Daiana Freiberger se presenta como candidata en la lista de la Alianza “Unidos por Ushuaia” y desde ese punto detalló que, la elección se realizará el 15 de mayo y la participación ciudadana es de carácter obligatorio . Todos los ciudadanos que estén en condiciones de emitir el voto deberán hacerlo, sino serán pasibles a la aplicación de una multa. En este sentido es de destacar que las elecciones fueron convocadas en diciembre de 2021 y los Convencionales Constituyentes que sean electos, están llamados al tratamiento de 105 artículos de 265 que tiene la Carta Orgánica y de su tratamiento, algunos serán reformados.

Daiana Freiberger, secretaria de Justicia - candidata a Convencional Constituyente. Foto: Web

La secretaria explicó que la Carta Orgánica vigente es la máxima expresión de organización de la ciudad y fue sancionada en 2002. La funcionaria reconoció que, para la época, era un documento muy novedoso, pero fue una Carta pensada para la Ushuaia de aquel momento. “ Veíamos una Ushuaia que tal vez no pensábamos que iba a ser la Ushuaia que tenemos hoy . Hoy tenemos una Ushuaia que ha crecido a lo largo y a lo ancho, hemos desarrollado herramientas turísticas que hacen que nosotros pensemos en una Ushuaia en los cuatro puntos cardinales”, dijo.

Para el tratamiento de los artículos se elegirán 14 candidatos, tal cual lo describe la Carta Orgánica y habrá 7 suplentes. “La idea es tener una mayor representatividad de toda la realidad de los ciudadanos y ciudadanas de Ushuaia” , dijo y destacó la importancia de concurrir a votar, ya que se va a definir la ciudad donde se desarrollarán las próximas generaciones. En la lista irá en primer lugar: Juan Manuel Romano, seguido por Daiana Freiberger, Fernando Oyarzun, María San Martín, Hugo Romero y un seleccionado de candidatos que tienen su visión particular y confluyen para construir una mirada colectiva donde se exponen las inquietudes de los vecinos desde todos los puntos de vista.

Daiana Freiberger expresó las intenciones de la Alianza que conforma, de cara a las elecciones del 15 de mayo. Foto: Web

Entre los artículos a analizar, “Unidos por Ushuaia”, destacó el análisis del Presupuesto Participativo y la Banca del Vecino. Dos puntos, entre otros, que se desarrollaron o no, de una manera que no se esperaba. Freiberger declaró que están convocados a discutir gran parte de la Carta Orgánica y dijo “todos los títulos y los capítulos tienen algún artículo que nos están convocando a discutir y a modificar, y después surgirá del seno del debate, cuáles van a ser en definitiva la pluma que va a poder regularnos a todos a través de una nueva Carta Orgánica”.

Con respecto a algunas voces que exponen que la reforma busca la reelección de ciertos cargos, Freiberger invitó a ir un poco más allá de esa coyuntura y expresó que “la reelección o no reelección, se da en las urnas, se da con los votos de los ciudadanos” . También instó a correrse de ese eje y enfocarse en ver cuál sería la Ushuaia que necesitan los vecinos y las generaciones futuras.

Ciudad de Ushuaia Foto: Prensa

Desde su espacio, tienen en carpeta el estudio de los artículos que modificarían o reforzarían el desarrollo de la ciudad, tales como: Igualdad de género, competencias exclusivas de la municipalidad, hábitat y tierras fiscales, atribuciones y deberes del Concejo Deliberante, inhabilidades para ser elegido como concejal, cantidad de integrantes del Concejo Deliberante, Ciencia y Tecnología como instrumentos ciudadanos, el ambiente como patrimonio de la sociedad, entre otros. “Son todos temas trascendentales y estos temas los dejamos de lado o algunos de nosotros los dejan de lado para centrarnos en un solo artículo que se pretende modificar. Te faltan 104 estudiar” , remarcó.

De cara a las elecciones del 15 de mayo, Freiberger expresó que va con esperanza y con mucho camino recorrido. Resaltó que le gusta recorrer y estar presente escuchando a los vecinos, tomando lo bueno y lo malo, para transformar realidades. “A mí me pagan para eso; esta es mi función. Esta es la responsabilidad que me dio Gustavo Melella cuando me nombró secretaria y también es la decisión que tomo yo hoy al presentarme como candidata a Convencional Constituyente. Bueno, trabajemos para los vecinos y las vecinas de Ushuaia”, indicó.