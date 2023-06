Recientemente se estrenó “Chulo pt.2″ un remix de la famosa canción de Bad Gyal, esta vez, junto a Tokischa y Young Miko. Dos de las voces femeninas que están causando furor entre los amantes del reggaetón. Sin embargo, este tema no escapó de la polémica y se generó un fuerte debate en las redes sociales.

Fue a través de Twitter que comenzó a circular el videoclip de esta nueva colaboración entre tres grandes figuras del género urbano internacional. Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la parte de Young Miko quien desató la polémica con sus frases picantes.

Uno de los primeros comentarios que causó revuelo fue el de una usuaria que citó el video y escribió en su cuenta: “m causa rechazo xq da vibes d lesbiana degenerada y m incomoda”.

Esto no cayó bien entre quienes escuchan a la rapera puertorriqueña y salieron a defenderla con contundentes argumentos. “Primera vez en la historia del reggaeton que tenemos una representante lesbica hermano y quieren cagarla o menospreciarla dejenla en paz” fue uno de los tweets al respecto.

Young Miko generó una gran polémica en las redes con su nueva canción: ¿honestidad o misoginia? Foto: Twitter

La polémica con Young Miko: ¿tiene letras misóginas?

El gran debate que se generó en Twitter fue exactamente sobre si las letras de las canciones de Young Miko eran misóginas o no. En especial, su verso de “Chulo pt. 2″ y el videoclip que la muestra junto a Tokischa y Bad Gyal disfrutando de la noche.

“Muchas romantizan demasiado ser lesbiana que todo es amor y color rosa que no existe querer coger y decirle que buenas tetas a otra piba”, reflexionó otra usuaria. “Critican a Young Miko por cantar canciones donde habla de cogerse a mujeres, o sea la critican por hacer lo mismo que hacen todos los hombres de la industria”, agregaron.

Mientras que otras personas defendieron sus letras y argumentaron: “Young Miko no tiene letras misóginas o de varón, pasa que ustedes todavía se niegan a aceptar que las lesbianas no son haditas que se abrazan y dan piquitos no más”