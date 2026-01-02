¿Van a ser papás? La romántica foto de Emilia Mernes y Duki para recibir el 2026 que emocionó a todos: “Estamos listos”

Emilia Mernes y Duki eligieron empezar el 2026 lejos del calor argentino. La pareja viajó a Estados Unidos para recibir el Año Nuevo en Breckenridge, un pintoresco pueblo de las Montañas Rocosas de Colorado, rodeados de nieve, amigos cercanos y un clima de total intimidad. Pero lo que parecía una escapada relajada terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales.

Todo se disparó a partir de un video que la propia Emilia compartió en su cuenta de Instagram. En medio del brindis, con música de fondo y risas cómplices, se escuchó a Duki lanzar una frase que encendió las alarmas: “Se viene el pibe”. La reacción inmediata de la cantante, entre risas y besos, no hizo más que alimentar las especulaciones.

La publicación fue acompañada por un mensaje breve pero potente: “2026 estamos listos”, escribió Mernes, junto a emojis que muchos interpretaron como una señal. En cuestión de minutos, los comentarios explotaron y la pregunta empezó a repetirse: ¿anuncio encubierto o simple broma de Año Nuevo?

Duki y Emilia: una pareja consolidada y bajo la lupa de sus fans

Emilia y Duki construyeron una relación que siempre generó atención. Desde sus primeras apariciones públicas hasta los rumores de crisis que circularon en 2024, cada gesto fue analizado al detalle. En este nuevo inicio de año, la pareja volvió a mostrarse unida y relajada, lejos de escenarios y compromisos laborales.

El post que compartió Emilia en sus redes.

En las imágenes del festejo se los ve brindando con copas en mano mientras suena “One More Time” de Daft Punk. Él la besa, ella se ríe, y el clima es claramente festivo. Para algunos seguidores, la frase de Duki funcionó como una confirmación sutil de un embarazo en camino. Para otros, no fue más que una broma interna, típica del vínculo que comparten.

La pareja celebró junto a amigos.

No es la primera vez que los rumores aparecen. Días antes, Emilia había subido un video a TikTok donde, en tono irónico, preguntaba: “¿Y el anillo para cuándo?”, señalando su dedo anular. La respuesta de Duki, sin palabras, volvió a generar lecturas cruzadas. A eso se sumaron mensajes públicos del rapero como: “La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco”.

Los artistas se fueron a Estados Unidos a pasar Año Nuevo.

Durante la estadía en Breckenridge, ambos compartieron postales de cabañas de lujo, cenas íntimas y paseos bajo la nieve. La cantante escribió “¡Feliz año, amigos!” en uno de los videos, mientras mostraba la mesa de Año Nuevo junto a su círculo más cercano.