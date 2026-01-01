Bizarrap recordó lo peor que le pasó al grabar su colaboración con Nicki Nicole y Duki: “No teníamos presupuesto”

Bizarrap vive un presente de éxito absoluto, pero no se olvida de dónde arrancó. En una charla distendida durante un stream con Davoo Xeneize, el DJ argentino sorprendió al contar una anécdota tan insólita como reveladora sobre Ya Me Fui, el tema que lanzó junto a Nicki Nicole y Duki en 2021 y que marcó una etapa clave del movimiento urbano local.

Entre risas, Bizarrap se metió de lleno en el recuerdo del videoclip y dejó en claro que, en ese momento, la ambición creativa estaba muy por encima de los recursos reales. “Tenían que haber 80 monjas y había 8. Tipo no teníamos presupuesto”, lanzó sin vueltas, generando carcajadas en el estudio y en el chat del vivo.

El productor explicó que la idea original del clip incluía una escena multitudinaria, con decenas de extras y una puesta mucho más grande. Sin embargo, la realidad obligó a ajustar. “Había que recortar y recortamos las monjas”, remató, fiel a su estilo directo y sin maquillaje.

Los cantantes y el productor tuvieron poco presupuesto para esta canción.

La anécdota también incluyó detalles del vestuario, que distaba bastante de cualquier producción millonaria. Bizarrap reconoció que gran parte de lo que se usó parecía improvisado. “Era algo así como de cotillón”, contó, dejando en evidencia cómo se resolvían las cosas cuando todavía no existían grandes sponsors ni presupuestos internacionales.

El valor simbólico de Ya Me Fui para Bizarrap, Nicki y Duki

Más allá de lo anecdótico, el recuerdo dejó al descubierto una postal clave del momento que vivían los tres artistas. Nicki Nicole estaba consolidando su identidad pop desde Rosario, Duki ya era una figura central del trap argentino y Bizarrap comenzaba a transformar sus sessions en un fenómeno cultural.

Ya Me Fui terminó siendo mucho más que un simple lanzamiento. Representó una época donde la escena crecía a pulmón, con creatividad, amigos y decisiones rápidas. Nadie imaginaba entonces que, pocos años después, todos llenarían estadios y girarían por el mundo.

Durante el stream, Bizarrap también vivió un momento inesperado cuando Daddy Yankee lo llamó en pleno vivo para felicitarlo por su nueva session con J Balvin. El llamado, casual y sin producción previa, funcionó como contraste perfecto entre aquel pasado sin presupuesto y el presente de reconocimiento global.