Bizarrap anunció la nueva BZRP Music Session #62: quién es el artista invitado

Bizarrap lo volvió a hacer. Sin previo aviso y fiel a su estilo, el productor argentino anunció la BZRP Music Session #62 y desató una ola de expectativa entre fans y colegas. El posteo apareció en Instagram y alcanzó millones de likes en pocas horas, con una imagen que no dejó lugar a dudas sobre el invitado.

En la foto se lo ve a Bizarrap junto a J Balvin, ambos posando con zapatillas en la mano, como si fueran teléfonos. La escena, minimalista y cargada de guiños, vino acompañada de un texto breve pero contundente: “MAÑANA co x ar”, “feliz navidad” y “lego”. Nada más. Nada menos.

Así anunciaron Bizarrap y J Balvin que lanzaban una nueva Music Session.

Con ese mensaje, el productor confirmó que la próxima session sale este viernes 26 de diciembre y que la colaboración cruza Colombia y Argentina. La reacción fue inmediata. Artistas, streamers y figuras del ambiente musical llenaron los comentarios con emojis, frases de hype y señales de que algo grande se viene.

La foto con la que anunciaron la nueva colaboración.

J Balvin no es un nombre más en la historia de las Sessions. Se trata de uno de los artistas latinos más influyentes de la última década, con hits globales y una carrera marcada por la innovación estética y sonora. Su llegada al estudio de Bizarrap marca un nuevo cruce de alto impacto.

Bizarrap y J Balvin, un cruce que promete historia

Bizarrap sigue consolidándose como una figura central de la música global. Desde Quevedo hasta Shakira, sus sesiones se convirtieron en eventos culturales que trascienden géneros y fronteras. Cada anuncio genera expectativa, pero este tiene un peso especial por el nombre involucrado.

La reacción de las redes.

J Balvin, por su parte, atraviesa una etapa de bajo perfil mediático y foco creativo. Su participación en la Session #62 aparece como una declaración artística y una vuelta al centro de la escena. No es casualidad que el anuncio llegue en Navidad, una fecha simbólica y estratégica.

Los comentarios lo reflejan. Davo Xeneize escribió: “Stream mañana o no te animas???”. Mau y Ricky celebraron: “Pensé que no podía ponerse mejor esta Navidad!”. Yandel fue directo: “Rompe parcero!”. MTV Latinoamérica resumió el clima con una frase que se repitió en redes: “Qué gran momento para estar vivos”.

El misterio alrededor del sonido también suma tensión. ¿Reggaetón clásico? ¿Algo experimental? ¿Un giro inesperado? Bizarrap nunca repite fórmulas y J Balvin sabe adaptarse como pocos. La combinación abre todas las posibilidades.