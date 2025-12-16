El “efecto Shakira” movilizó a más de 120.000 personas en la provincia de Córdoba

La provincia de Córdoba evaluó el saldo positivo que dejó la visita de Shakira. Luego de dos funciones consecutivas en el estadio Mario Alberto Kempes, dejó una huella que va más allá del espectáculo musical. El show movilizó a cerca de 120.000 asistentes y acompañantes, inyectando un caudal significativo de consumo durante la primera quincena de diciembre.

Shakira movilizó a más de 120.000 personas en Córdoba

La afluencia de gente provocó un movimiento turístico que se percibió con fuerza desde el viernes. Se extendió, de hecho, hasta este martes, funcionando como un “fin de semana largo” para la actividad económica regional. Se registraron altos niveles de ocupación en hoteles tanto de la Capital como en localidades aledañas, incluyendo Sierras Chicas y Villa Carlos Paz.

Shakira se convirtió en la única artista en llenar dos Kempes seguidos (Javier Ferreyra / La Voz)

El sector gastronómico y el comercio minorista experimentaron un ritmo de trabajo similar al de temporada alta. Además de los fanáticos locales y de otras provincias, se constató una notable presencia de viajeros internacionales. Los turistas procedentes principalmente de Chile y Uruguay aprovecharon las conexiones aéreas y terrestres para asistir al evento.

Darío Capitani, quien preside la Agencia Córdoba Turismo, resaltó el papel fundamental de la “economía naranja”, la cual está directamente vinculada a la cultura y el entretenimiento. El funcionario enfatizó que esta actividad “moviliza a una inmensa cantidad de sectores” y que consolida a la provincia como un destino apto para albergar eventos de gran escala.