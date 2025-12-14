Vía Córdoba / Seguridad

Los naranjitas no podrán cobrar estacionamiento en los shows de Shakira en Córdoba

La medida fue confirmada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Aplicará para este domingo y lunes.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

14 de diciembre de 2025,

Los naranjitas no podrán cobrar estacionamiento en los shows de Shakira en Córdoba
No podrán trabajar los naranjitas en el Kempes.

En la previa de los dos recitales de Shakira, que convocarán a miles de personas al estadio Mario Alberto Kempes este domingo y lunes, el Ministerio de Seguridad de Córdoba tomó una determinación clave con respecto a los naranjitas. Confirmó que no podrán cobrar estacionamiento en las inmediaciones del estadio.

Los naranjitas no podrán trabajar en los shows de Shakira

El ministro Juan Pablo Quinteros afirmó que ninguna cooperativa u organización posee autorización para efectuar el cobro en las adyacencias del complejo. No se puede exigir dinero para dejar el auto estacionado ni tampoco bajo el pretexto de custodiar la unidad. El ministro indicó que la única tarifa habilitada para los asistentes corresponde a las playas de estacionamiento administradas directamente por la productora del evento.

Frente a cualquier intento de cobro indebido, se aconseja a la gente llamar al 911. Quinteros enfatizó que la Policía de la provincia de Córdoba estará presente para intervenir. El propósito de las fuerzas de seguridad es hacer cesar esa infracción de manera inmediata y, si corresponde legalmente, detener a la persona que esté violando la norma.

Temas Relacionados

MÁS DE Seguridad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS