¿Cambio de tiempo para el show de Shakira en Córdoba?: cómo estará el clima

El primer show de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba promete ser un espectáculo. La Agencia Córdoba Turismo estimó que unas 120.000 personas llegaron a la provincia para el espectáculo, que tiene al clima como un factor a contemplar.

¿Cambio de tiempo para Córdoba?: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

En el marco de un sábado 13 de diciembre con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su pronóstico extendido para este domingo 14. La Capital tiene entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de tormentas fuertes para las primeras horas.

El armado del escenario para el show de Shakira en Córdoba. (José Gabriel Hernández/La Voz)

La temperatura mínima indicada es de 14°C y la máxima se posiciona en los 26°C. Durante la tarde, las estimaciones por las precipitaciones aisladas llegan hasta el 70 por ciento.

Cómo estará el tiempo para el show de Shakira en Córdoba

El ingreso de un frente frío desde el sector suroeste sería el causante de este cambio de tiempo. Pero para las 21, horario de inicio previsto para el show de Shakira en Córdoba, se espera una temperatura de 23°C y leves probabilidades de tormentas aisladas.

En el caso de su segunda presentación el lunes 15, el SMN adelantó una mínima de 15°C, una máxima de 27°C y leves vientos de la región norte. El cielo estará entre parcialmente y algo nublado.