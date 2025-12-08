El movimiento turístico en Córdoba también se sacude por Shakira y sus dos shows

Córdoba recibe con una enorme expectativa a la convocante Shakira, quien brindará dos shows en el estadio Mario Alberto Kempes. “Será el espectáculo artístico de mayor impacto económico en la historia de la provincia”, adelantó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El funcionario precisó que la hotelería de la capital ya está “al 100% de reservas; y que además impactará por derrame en localidades de Sierras Chicas, y ciudades como Carlos Paz y Alta Gracia. Entre los espectadores que llegarán a los recitales y sus acompañantes, se estima que unas 120 mil personas visitarán la provincia.

“La concurrencia y lo que generará será mayor a shows internacionales anteriores como por ejemplo Metallica, Red Hot, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin”, detalló Capitani.

Los organizadores -previo a que la artista colombiana agregue una nueva fecha-. estimaron en unos 55 millones de dólares el impacto económico para la provincia.

LA APUESTA PARA POSICIONAR A CÓRDOBA

Darío Capitani puso énfasis en la apuesta permanente de “productoras y productores cordobeses que invierten y generar empleo y atracciones que ponen a Córdoba en un lugar privilegiado no solo del país, sino de la región”.

Y consideró“clave” la firme decisión del gobernador Martín Llaryora de “acompañar y generar política públicas en línea con los grandes eventos culturales y deportivos que distinguen a Córdoba como sede.