Pasado por agua: la tormenta obligó a suspender el show de Shakira en el Kempes

A pesar de las advertencias meteorológicas, Shakira se presentó en el estadio Mario Alberto Kempes para desplegar un megashow, pero la intensa tormenta obligó a detener el espectáculo antes de lo programado. La organización había ratificado previamente que el evento se realizaría a pesar del mal tiempo.

La tormenta obligó a suspender el show de Shakira

Desde temprano, seguidores de la cantante llegaron a las inmediaciones del recinto con disfraces, accesorios y atuendos bien coloridos para vivir una experiencia inolvidable. Las puertas del estadio se abrieron a las 18, esperando el comienzo del espectáculo pactado para las 21.

Shakira logró cantar un poco más de una hora en el Kempes.

Cuando el reloj marcaba las 22, Shakira subió al escenario para comenzar su actuación. “Me hace muy feliz saber que vamos a cerrar la gira acá en Córdoba”, dijo. El espectáculo continuó por poco más de sesenta minutos. Aunque la producción había comunicado que la presentación no se suspendería por la caída de agua, la fuerte intensidad de las precipitaciones en la capital causó que la función terminara antes de lo previsto. El Kempes se rindió ante el primer megashow de la artista.