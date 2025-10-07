“Una noche más”, la nueva canción de Tini Stoessel que cuenta la historia de su reencuentro con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel vuelve a poner su historia personal en el centro de la escena. La cantante anunció el lanzamiento de “Una noche más”, su nueva canción, que saldrá este jueves y ya generó una revolución en redes sociales.

En apenas segundos de adelanto, los fans comenzaron a especular con que el tema está inspirado en su reencuentro con Rodrigo De Paul, ocurrido en 2024 durante el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Tini anunció el lanzamiento de "Una Noche Más".

La teoría de los fans y el guiño de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul

El videoclip, según se puede ver en el teaser que Tini compartió en Instagram, muestra una cena íntima entre amigos bajo las estrellas y escenas cargadas de romanticismo. En una de ellas, la artista aparece riendo con un hombre frente a una cama rodeada de copas y velas. “Este jueves 🌙 Una noche más”, escribió junto al posteo, que superó los 350 mil likes en menos de un día.

Las especulaciones de los fanáticos.

“Para la que no sabe, el videoclip va a tratar de cuando ella y RP se volvieron a ver”, escribió una usuaria en X (ex Twitter), comentario que rápidamente se volvió viral. La teoría sostiene que la letra narraría aquella noche de reencuentro entre Tini y De Paul, meses después de su separación, en el casamiento más mediático del 2024.

En el evento, ambos fueron vistos compartiendo una charla distendida y hasta se retiraron juntos del lugar, lo que reavivó los rumores de reconciliación. Desde entonces, los fans siguen atentos cada movimiento, convencidos de que “Una noche más” es la confirmación artística de ese momento.

Imágenes del videoclip de la canción.

Con una estética más sobria y cinematográfica, Tini continúa consolidando una nueva etapa artística mientras se prepara para una seguidilla de shows dentro del Festival FUTTTURA, donde promete presentar este tema en vivo.