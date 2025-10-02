Camila Homs opinó sin filtro sobre el casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stossel: “Nunca me...”

Camila Homs vive su mejor momento personal desde que anunció su embarazo con El Principito Sosa. La pareja se muestra enamorada y con ansias de conocer al nuevo integrante de la familia, la modelo ya es madre de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul y que terminó de forma polémica, y el futbolista es padre de gemelas.

Así anunció Camila Homs su embarazo

La modelo asistió a la ceremonia de Martín Fierro y mostró su pancita de embarazada. Allí habló del feliz momento que vive en la espera de su beba junto a José Sosa y la familia ensamblada que formaron con los hijos de cada uno.

En la misma entrevista, Camila Homs fue consultada por el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que según informaron tienen fecha para el 20 de diciembre. Si bien la pareja no confirmó públicamente su reconciliación ni mucho menos su compromiso, sí se lo vio juntos en muchas ocasiones, y optan por el perfil bajo.

Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

Cami Homs opinó sin filtros sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La modelo habló con SQP y se sinceró sobre lo que piensa tras la escandalosa separación que tuvo con De Paul. “Es un embarazo supersaludable, estoy re contra activa. No paro nunca”, contó Cami Homs.

“Yo tenía temor de este embarazo porque me agarra con dos criaturas, voy a estar más cansada, porque soy una mamá que está siempre para mis nenes. Pero de repente, no sé si tengo más años o qué, pero estoy más activa que nunca", agregó con alegría la influencer.

Al ser consultada si le gustaría casarse, Cami respondió sincera: “Ojalá, me gustaría, pero ahora estamos enfocados 100% en esto”.

En el momento en que le preguntaron sobre el casamiento de Tini y De Paul, la modelo opinó sin filtros: “La verdad que no estoy al tanto. No tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”.

En referencia a si iría al casamiento si le llega la invitación, Cami comentó con humor: “Ay no, chicos ¡qué pregunta! No, no. Nunca me llegaría esa invitación“.