Camila Homs anunció que está embarazada de José Sosa y reveló el sexo de su bebé: “Te deseamos tanto”

Camila Homs y José El Principito Sosa comenzaron su relación en 2023 y desde entonces se muestran muy enamorados. La modelo y el futbolista viven el mejor momento como familia ensamblada y ahora anunciaron la llegada de un nuevo integrante que será el tercer hijo de ambos, ya que ella es madre de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo De Paul, y él es padre de mellizas de su relación anterior.

La pareja anunció que esperan su primer hijo juntos y revelaron el sexo de su bebé en camino con la clásica ceremonia de “revelación de sexo” con sus familiares y amigos.

En un patio al aire libre, Camila y José festejaron la llegada de su primer bebé juntos. En el evento había globos y detalles que señalaban “Él o ella” o “¿qué será?“.

Así anunció Camila Homs su embarazo

Finalmente, la modelo y el futbolista apretaron un botón que lanzó humo de color rosa revelando que esperan una nena. Luego, la pareja se abrazó y se dio un beso ante la alegría de sus seres queridos.

"Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita“, escribieron los futuros padres en redes sociales para oficializar la llegada de su primera hija en común.

En el video que compartió la pareja se ve a Camila emocionada por el gran momento que vive y mostrando su pancita de embarazada.

La publicación se llenó de comentarios de famosos y de sus seguidores que festejaron la alegría de la modelo y el futbolista.

La historia de amor de Camila Homs y José El Principito Sosa

Camila Homs oficializó su relación con El Principito Sosa en junio de 2023, pero comenzaron a salir meses antes. La pareja se conoció por una amiga en común y fue la modelo quien dio el primer paso.

“Me lo presentó Naza, una amiga, porque le quería alquilar su departamento. Y ella me decía ‘Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo’. Y nunca me había dicho que era jugador de fútbol. Tenía pinta, todo tatuado, prolijito, zapatillas de marca... pero no tenía idea”, contó Camila Homs en Cortá por Lozano.

“Le puse ‘si necesitás yerba (marca) mi departamento es este’. Muy directa. Y él contestó al toque. Si me clavaba el visto lo mataba”, agregó la modelo en su momento.

Asimismo, en el programa, Camila contó cómo comenzaron la convivencia: “Al principio costó porque eran cuatro nenes. Yo iba a la casa de él, se peleaban... ‘Bueno, después hablamos, me voy para casa’. Hasta que decidimos ensamblar la familia y mejoró todo mil veces, ahora se llevan bárbaro, todo divino”.