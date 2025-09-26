Se filtró la fecha en la que se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el shock es total

Tras las múltiples especulaciones que se hicieron al respecto, finalmente se supo dónde y cuándo se casarán Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Cabe mencionar que la pareja lleva más de un año y medio de relación, tiempo en el que ha transcendido también los momentos de “crisis” que han padecido.

Pese a todo lo vivido, la cantante y el futbolista planean construir una hermosa familia y en Intrusos develaron todos los detalles del primer paso que darán para trazar dicho objetivo. Más exactamente, en el programa antes referido revelaron los detalles de la que sería, la boda del año.

Cuándo y dónde se casarán Rodrigo De Paul y Tini Stoeseel

La ceremonia más esperada del año será en un imponente campo de Exaltación de la Cruz, lugar donde, por cierto, también se casó Stefi Roitman y Cande Tinelli. Claro que, esa data no menor ya circulaba por la web, pero no estaba 100% confirmada.

Es por ello que, en la más reciente emisión de Intrusos, Paula Varela oficializó los hechos: “Me confirman que se casarían, tengo la fecha, y ya están empezando a buscar proveedores. Es este año, aunque ellos lo van a blanquear más cerca para evitar filtraciones”.

Luego, la panelista de América TV siguió: “La decisión de casarse es porque se van a vivir a Miami. Ella necesita tener este casamiento, más allá del amor, para poder trabajar tranquila, allá y moverse con libertad”.

Asimismo, Paula Varela informó: “La fecha en la que se casarían Tini Stoessel y Rodrigo es el 20 de diciembre”.

Después, Paula mencionó que tanto Rodrigo De Paul como Tini Stoessel querrían conseguir al fotógrafo más adecuado para la ceremonia, puesto que buscarían que los multimedia capturados destacaran la esencia de la personalidad de cada uno y el amor que realmente se tienen.

Además, Tini Stoessel y Rodrigo querrían imágenes frescas y naturales de la fiesta, que subrayen la esencia del sentimiento que todos proyecten en el evento. Sin duda alguna, todavía faltarían muchos arreglos por finiquitar, pero todo parecería indicar que la pareja ya tomó una decisión definitiva y tienen toda la intención de concretar el vínculo de manera legal por todo lo alto.