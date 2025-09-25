Tini Stoessel se robó todas las miradas con su look urbano y marcó tendencia con los borcegos estrellas de la temporada

Tini Stoessel es una de las cantantes más importantes de la Argentina y pisa fuerte en la escena artística. Bate récords con cada nuevo tema que lanza y con las colaboraciones que hace con otros artistas. Su estilo es protagonista en cada aparición pública y marca tendencia con los últimos gritos del mundo de la moda.

Sus seguidores se inspiran en ella y crean sus propios outfits. La cantante no solo marca tendencia en el mundo de la música, sino también en la industria de la moda. Su estilo vanguardista y audaz rompe todos los esquemas e impone cada uno de sus looks.

Tini Stoessel lució un look urbano en blanco y negro y marcó tendencia con los borcegos estrellas de la temporada

No le teme a los cambios ni a las combinaciones novedosas. Su éxito trasciende las fronteras y ha logrado triunfar con su talento y estilo. Las tendencias jamás se le escapan y conoce a la perfección cada novedad del mundo de la moda. En Instagram revoluciona corazones con cada outfit nuevo que presenta.

Tini Stoessel compartió una imagen en donde la podemos observar posando con un look urbano de alto impacto. En color blanco con estampado en color negro. Una combinación que nunca falla.

La parte superior, una campera con cierre y la parte inferior, un pantalón ancho. Todo en tela de jogging. El toque final al outfit se lo dieron unos borcegos en color negro que serán tendencia esta temporada. Sin lugar a dudas, un detalle que realzó al conjunto de prendas elegido por la cantante

La cantante nunca pasa desapercibida y siempre llama la atención con la combinación de estilos que elige para vestir. Audaz y avasallante deslumbra con su impronta. Colecciona los likes de sus fans y los mensajes de halagos nunca faltan.

Tini Stoessel deslumbró con un espectacular look urbano. Desplegó todo su estilo y dio cátedra con un conjunto de prendas alucinantes. La estrella del outfit fueron los borcegos color negro, la tendencia de la temporada. La cantante demostró estar siempre un paso adelante en tendencias.